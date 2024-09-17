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Задержание Усика в Кракове: жена боксера прокомментировала

Задержание Усика в Кракове: жена боксера прокомментировала

Александр и Екатерина Усики / Фото: instagram.com/usykaa

Екатерина Усик заверила, что "все хорошо, ничего криминального".

Жена боксера Александра Усика Екатерина прокомментировала задержание своего мужа в аэропорту Кракова.

Об этом она сообщила в Instagram.

"Все хорошо, Все хорошо. Ничего криминального", — отметила Екатерина Усик.

Также она добавила, что вскоре Александр все объяснит сам.

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