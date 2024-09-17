Задержание Усика в Кракове: жена боксера прокомментировала

Екатерина Усик заверила, что "все хорошо, ничего криминального".
Жена боксера Александра Усика Екатерина прокомментировала задержание своего мужа в аэропорту Кракова.
Об этом она сообщила в Instagram.
"Все хорошо, Все хорошо. Ничего криминального", — отметила Екатерина Усик.
Также она добавила, что вскоре Александр все объяснит сам.
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