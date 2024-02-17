Зеленський провів розмову з Байденом: про що говорили

Під час розмови йшлося, зокрема, про законопроєкт про фінансування України, який повинен ухвалити Конгрес США.

У суботу, 17 лютого, під час Мюнхенської конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом США Джозефом Байденом.

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі українського лідера.

Під час розмови йшлося, зокрема, про законопроєкт про фінансування України, який повинен ухвалити Конгрес США.

"Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США", - зауважив Зеленський.

Український та американський лідери погодилися з тим, що підтримка України – це підтримка демократії та свободи, тому потрібно разом захистити ці цінності.

"Домовилися підтримувати контакт у зв'язку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного вторгнення", - поінформував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав спікера Палати представників Майкла Джонсона поставити на голосування законопроєкт про фінансування України та інших американських партнерів.

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