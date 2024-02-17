Зеленский провел разговор с Байденом: о чем говорили

В ходе разговора речь шла, в частности, о законопроекте о финансировании Украины, который должен принять Конгресс США.

В субботу, 17 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом США Джозефом Байденом.

Об этом идет речь в официальном Telegram-канале украинского лидера.

В ходе разговора речь шла, в частности, о законопроекте о финансировании Украины, который должен принять Конгресс США.

"Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США", — заметил Зеленский.

Украинские и американские лидеры согласились с тем, что поддержка Украины – это поддержка демократии и свободы, поэтому нужно вместе защитить эти ценности.

"Договорились поддерживать контакт в связи с приближением 2-й годовщины начала полномасштабного вторжения", — проинформировал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Майкла Джонсона поставить на голосование законопроект о финансировании Украины и других американских партнеров.

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