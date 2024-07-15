Зеленський відповів, чи звільнять прем'єра Шмигаля

Зеленський прокоментував можливі перестановки в Кабміні і заявив, що "займається цим процесом".

Президент Володимир Зеленський відповів на чутки, чи має намір звільняти прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це глава держави сказав під час пресконференції.

"Раніше казали, що у нас дуже часто змінюються міністри. А зараз кажуть, що у нас найдовший за часи незалежності уряд", – каже Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чи звільнять Шмигаля? Зеленський відповів! Цей уряд – найдовший в незалежній Україні!

Президент сказав, що не може просто звільнити прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Але визнав, що деякі зміни у складі уряду відбудуться.

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"Що стосується урядових змін, якщо вони будуть, якщо вони стануться, то обов’язково ви будете про це знати. Ми не можемо говорити просто про заміну прем’єр-міністра. Це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді. Напевне можуть бути. Ми займаємося цим процесом. У мене немає часу на це. Але ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни. Шмигаль – один із важливих людей у нашому уряді, він прем'єр-міністр, авжеж, з ним також проговорюю деякі речі", – зазначив Зеленський.

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«У мене немає багато часу на це!» Зеленський про зміну уряду та премʼєра

Раніше видання "Українська правда", покликаючись на власні джерела, писало, що Зеленський "втомився" від Дениса Шмигаля.

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