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Зеленський висловився про численні обстріли українських міст армією РФ (відео)

Зеленський висловився про численні обстріли українських міст армією РФ (відео)

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Жертвами окупантів були й залишаються мирні українці.

Президент України Володимир Зеленський висловився про численні обстріли українських міст армією РФ. Він укотре наголосив: це російський терор, якому ми протидіємо.

Про це написав український лідер Володимир Зеленський.

Зеленський висловився про численні обстріли українських міст армією РФ

Зеленський висловився про численні обстріли українських міст армією РФ

Скільки дронів, ракет й КАБів застосували росіяни за тиждень

Вночі 21 грудня російські окупанти застосували понад 110 ударних дронів проти наших людей. Зруйнований онкодиспансер у Херсоні, є влучання в багатоквартирні будинки у Харкові та Запоріжжі. Раніше була застосована балістика по Києву, обстріляні Суми, Кривий Ріг, Дніпровщина та Донеччина. Цього тижня по Україні випущено понад 550 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів. 

"Це російський терор, якому ми протидіємо. Я дякую партнерам, які надалі підтримують Україну та посилюють тиск на Росію. Спільною силою ми забезпечимо стабільний мир", – акцентував Зеленський.

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