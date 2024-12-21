Зеленський висловився про численні обстріли українських міст армією РФ (відео)

Президент України Володимир Зеленський висловився про численні обстріли українських міст армією РФ. Він укотре наголосив: це російський терор, якому ми протидіємо.

Про це написав український лідер Володимир Зеленський.

Зеленський висловився про численні обстріли українських міст армією РФ

Скільки дронів, ракет й КАБів застосували росіяни за тиждень

Вночі 21 грудня російські окупанти застосували понад 110 ударних дронів проти наших людей. Зруйнований онкодиспансер у Херсоні, є влучання в багатоквартирні будинки у Харкові та Запоріжжі. Раніше була застосована балістика по Києву, обстріляні Суми, Кривий Ріг, Дніпровщина та Донеччина. Цього тижня по Україні випущено понад 550 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів.

"Це російський терор, якому ми протидіємо. Я дякую партнерам, які надалі підтримують Україну та посилюють тиск на Росію. Спільною силою ми забезпечимо стабільний мир", – акцентував Зеленський.

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