"Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі": Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного Прапора

Президент Володимир Зеленський 23 серпня узяв участь в урочистій церемонії підняття Державного Прапора України.

Захід наживо транслювався у телемарафоні "UAразом новини", зокрема, і в ефірі 1+1.

У своїй промові Зеленський зауважив, що напередодні Дня Незалежності ми віддаємо шану одному з найголовніших своїх символів - це державний прапор України.

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"Поєднання двох кольорів, які ми неймовірно любимо, бережемо і ніколи не проміняємо на жодні інші. Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі і на своєму небі і завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг", - сказав президент.

Крім того, Зеленський та інші перші особи держави, й усі присутні, вшанували хвилиною мовчання тих героїв та захисників, які за синьо-жовті кольори віддали свої життя.

"Синьо-жовтий прапор знов замайорить там, де його дім. Там, де він має бути по право, у всіх тимчасово окупованих містах та селах України. В окупованих тимчасово замайорить назавжди", - наголосив Зеленський.

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Також президент зауважив, що сьогодні наш прапор буде піднято на відкритті Чемпіонату України з футболу.

Слід зауважити, що у зв'язку з визначними датами через цинічні дії РФ і потенційні ризики загострення війни і завдання нових ударів окупантами українців закликають бути максимально обережними і особливо уважними, не нехтувати сигналами повітряної тривога і одразу йти до укриття у разі оголошення небезпеки.

Нагадаємо, у Зеленського викрили підступні плани окупантів до Дня Незалежності.

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