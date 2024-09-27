"Жодних угод про "обмін" дітьми не було": в Україні спростували заяву Катару

Дмитро Лубінець наголосив, що Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території.

Україна не укладала жодних угод про обмін дітьми з Росією. Такі повідомлення мають вигляд відвертого просування російських наративів.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Жодних угод про "обмін" дітьми не було і не може бути!" – наголосив омбудсмен.

Також читайте На Запоріжжі у прифронтових селах досі мешкають діти: як звідти евакуюють малечу

Він вказав, що в одному з іноземних медіа поширилася інформація, що Катар нібито оголосив про угоду з Україною та Росією про обмін дітьми.

"Насправді жодної угоди ніхто не укладав. Це виглядає, як відверте просування російських наративів", – заявив Лубінець.

Він пояснив, що Катар є посередником саме у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей. Своєю чергою Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території, не перешкоджає їхньому поверненню на батьківщину, якщо вони перебувають на українській території.

"Міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу як обмін дітьми. До якого цинізму треба дійти, щоб запропонувати подібний механізм повернення українських дітей з депортації? Тому ще раз підкреслюю, ця інформація не відповідає дійсності", – наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, видання Lemonde із посиланням на катарського чиновника повідомило про нову угоду між Україною та Росією щодо обміну 13-ми дітьми.

Читайте також: