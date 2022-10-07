Зима в Україні буде складною для дорожнього руху: поради для автомобілістів

Рух українськими дорогами взимку може бути ускладнений через брак протиожоледних реагентів.

Зима в Україні буде надскладною і для доріг, а не лише для опалення та електроенергії. Адже війна суттєво позначилась і на забезпеченні проїзду автодорогами взимку.

Про це Національна асоціація дорожників України заявила в Мережі 7 жовтня.

Найбільша проблема для доріг України взимку – дефіцит протиожеледних реагентів через зупинку роботи підприємства "Артемсіль" на Донеччині. Альтернативою згодом можуть стати родовища на заході України. Проте для цього необхідні великі інвестиції та тривалий час втілення проєкту.

Компенсувати потребу в реагентах взимку здатний лише імпорт, що вшестеро перевищує колишні витрати. Тобтодоведеться закуповувати менший обсяг реагентів та вносити корективи в роботу експлуатаційних служб.

"Режим руху автомобільними дорогами у складних погодних умовах має бути адаптований до матеріальних та фінансових можливостей експлуатаційних компаній", – наголосили в НАДУ.

Це, передусім, означає те, що:

ковзання на дорогах можуть ліквідовувати не настільки оперативно, як раніше;

відновлення звичного руху після снігопадів може тривати довше, ніж зазвичай;

водіям доведеться звикнути до обмеженої швидкості на дорогах та, у разі суттєвого погіршення погоди, залишати авто вдома;

водіям слід більше уваги приділити підготуванню авто до використання взимку: обов’язкова якісна зимова ґума;

в авто має бути запас продуктів, води, теплих речей, палива на випадок форс-мажорних обставин. Не зайвим буде також автономний зарядний пристрій для мобільного телефону.

Опалювальний сезон в Україні

Опалювальний сезон В Україні 2022 року почнеться, коли середньодобова температура три дні поспіль буде не вищою від +8°. Температура повітря в житлових приміщеннях не повинна бути нижчою від +16.

Зауважимо, що опалювальний сезон вже стартував у Києві. Так, 7 жовтня тепло увімкнули для закладів соціальної сфери: лікарень, шкіл, дитячих садочків. Щодо опалення в житлових будинках, то міська влада орієнтуватиметься по погоді.

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