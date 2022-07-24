ЗСУ "хімарснули" базу окупантів в Хрустальному на Луганщині

На Луганщині ЗСУ завдали ударів по готелю, де розмістилися окупанти.

Готель в результаті зазнав руйнуваньл, є чимало загиблих серед окупантів.

Про це повідомляють у Мережі.

"Цієї ночі за допомогою HIMARS було завдано високоточного удару по готелі у місті Хрустальний (колишній Красний Луч, де розташовувався командний пункт одного великого військового підрозділу агресорів. Ракети лягали точно на дах готелю, проламуючи бетонні перекриття згори до низу. За даними розвідки, кількість загиблих та поранених досягає 100 недолюдей", - написав у своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Інформацію про руйнування готелю і те, що там розмістилися російські вояки, підтвердили місцеві жителі.

Нагадаємо, що ISW розповіли, як росіяни на Херсонщині та Запоріжжі позбавляють українців правдивої інформації.

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