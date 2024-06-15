ЗСУ показали ефектне ураження російського "Граду" (відео)

Ворог продовжує втрачати свою іржаву техніку в Україні.

Українські бійці показали ураження, що претендує на рекорд з дальності вильоту. Російський РСЗВ "Град" зазнав значних пошкоджень після атаки дрону-камікадзе, що попри ворожий РЕБ подолав дистанцію 31 кілометр і вразив техніку противника.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали ефектне ураження російського "Граду"

Завдання виконав екіпаж БпЛА "Небесна Мара" 43-ї окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, станом на ранок 15 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 525 150 військовослужбовців. За останню добу ліквідовано ще 1090 окупантів.

Читайте також: