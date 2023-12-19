ЗСУ вразили російський БТР на Херсонщині (відео)

На Херсонщині ЗСУ вразили дроном-камікадзе російський БТР-82А. Окупанти, які перебували в ньому, знищені.

Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Як відзначає журналіст, бронетехніка була вражена прямо на шосе у тимчасово окупованій частині Херсонської області у середині жовтня цього року.

"Частина екіпажу згоріла живцем. Хтось встиг залишити машину, але помер від сильних опіків та поранений", – зазначив він.

Нагадаємо, станом на 19 грудня 2023 року ЗСУ знищили 348 300 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1140 військових.

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