Війна Росії в Україні: Шойгу назвав цілі на 2024

Шойгу збрехав, що російська війська 2023 року виконали в Україні "всі поставлені цілі".
У Міністерстві оборони Росії заявили, що наступного року ЗС РФ буду воювати в Україні, аби виконати "усі завдання", поставлені Володимиром Путіним.
Про це заявив російський міністр оборони Сергій Шойгу під час розширеної наради у вівторок, 19 грудня, передають пропагандисти.
"У 2024 році російські військові продовжать спецоперацію до повного виконання завдань, визначених верховним головкомандуючим (Путіним - ред.), - сказав російський міністр.
Окрім того, Шойгу заявив, що нібито російські війська в Україні виконали усі "цілі" 2023 року.
"У цілому всі завдання, визначені на 2023 рік, збройними силами виконані, забезпечений заданий рівень підтримки обороноздатності", - збрехав він.
Нагадаємо, в ООН зробили заяву щодо воєнних злочинів росіян в Україні.
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