Наживо з Київщини після прильоту балістики! Ексклюзив ТСН

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Просто серед дня 24 липня російські балістичні ракети вдарили по спорткомплексу неподалік столиці, де тривала виставка дронів та іншої військової техніки. Про те, що це був саме приватний майданчик, а не військовий полігон — повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За страшною іронією долі, виставка систем БПЛА називалася «Критично захищено». Організатор заходу — Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій. Після удару ракет у Мережі почали писати, що інформація про виставку була заздалегідь відома публічно. Офіс Генпрокурора вже відкрив провадження за статтею про воєнний злочин. ВоднОчас розпочато кримінальне провадження за статтею про службове недбальство. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак наживо з місця трагедії.