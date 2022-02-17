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Львів
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ТСН. 14:00
Випуск ТСН.14:00 за 17 лютого 2022 року
Випуск ТСН.14:00 за 17 лютого 2022 року
Випуск ТСН.14:00 за 17 лютого 2022 року
Новини з фронту: ворожий снаряд влучив у дитячий садок у Луганській області
Сюжети випуску
Новини з фронту: ворожий снаряд влучив у дитячий садок у Луганській області
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Новини України та світу | Випуск ТСН.14:00 за 17 лютого 2022 року (повна версія)
Ворожий обстріл, Радбез ООН, мітинг ФОПів та інше - у випуску ТСН.14:00 за 17 лютого 2022 року
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