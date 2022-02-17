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Випуск ТСН.14:00 за 17 лютого 2022 року

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Випуск ТСН.14:00 за 17 лютого 2022 року

Новини з фронту: ворожий снаряд влучив у дитячий садок у Луганській області

Сюжети випуску

Ворожий обстріл, Радбез ООН, мітинг ФОПів та інше - у випуску ТСН.14:00 за 17 лютого 2022 року

   

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