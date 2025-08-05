В США розробляють супутники-вбивці ракет: що про них відомо

Lockheed Martin створює супутники для перехоплення ракет

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Американський оборонний гігант Lockheed Martin оголосив про плани протестувати космічний перехоплювач, здатний знищувати гіперзвукові ракети просто з орбіти. Цей проєкт — частина амбітної програми протиракетної оборони «Golden Dome» (Золотий купол), яку зараз опрацьовує Пентагон.

Про це пише видання Defense One.

Супутники-перехоплювачі можуть використовувати різні технології: від лазерів до перетворення самого апарата на керований снаряд. Компанія планує провести демонстрацію вже 2028 року.

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Раніше подібні ідеї — ще з часів програми «Зоряних війн» у 1980-х — не реалізовувалися через вартість. Але з розвитком гіперзвукової зброї в Росії та Китаї США потребують нових рішень.

У гонитві за контрактами Lockheed Martin стикається з конкуренцією з боку SpaceX, яка швидше та дешевше запускає супутники. Водночас Lockheed робить ставку на інтеграцію наземних, морських, повітряних і космічних систем в єдину оборонну мережу.

У компанії заявили, що проєкт «Golden Dome» надто масштабний для однієї компанії, тому для його реалізації потрібна співпраця кількох гравців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрономи виявили, що супутники Starlink створюють ненавмисні радіоперешкоди, які можуть спотворювати дані з радіотелескопів.