Водії, будьте уважні: ці "симптоми" можуть свідчити про ризик втрати колеса

Колесо / © Pixabay

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Втратити колесо на ходу — не просто небезпечно, а смертельно ризиковано, особливо якщо авто рухається на високій швидкості. У такому разі машина може миттєво втратити керованість і спричинити ДТП. Водночас, як наголошують експерти, повністю раптово такі ситуації трапляються рідко — автомобіль попереджає про проблему заздалегідь.

Про це повідомляє GSMinfo.

Причини втрати колеса найчастіше криються в ходовій частині:

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Ослаблені болти кріплення колеса

Зношений або несправний підшипник

Деформація або пошкодження кріплень

Розбалансування ободів коліс

Такі несправності не виникають миттєво, але їхній розвиток — питання часу. Якщо водій уважний, автомобіль починає подавати певні сигнали вже на ранньому етапі.

Фахівці радять звертати увагу на такі симптоми:

Сторонні звуки. Стукіт, скрегіт або гул, особливо під час набирання швидкості, можуть свідчити про проблеми з підшипником або кріпленням.

Автомобіль «тягне» вбік. Це може свідчити про порушення геометрії підвіски або нестабільне кріплення колеса.

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Вібрація. Якщо ви відчуваєте тремтіння у кермі або кузові — це серйозний сигнал. Можливо, болти ослабли, або обід колеса деформований.

Іноді водії звикають до цих симптомів, вважаючи їх «особливістю» машини. Проте така байдужість може обернутись фатальними наслідками.

Головне правило — регулярна діагностика. Навіть швидкий візуальний огляд перед виїздом може врятувати життя. Також експерти рекомендують:

Періодично перевіряти стан кріплень коліс і підшипників.

Після заміни колеса обов’язково через 50–100 км підтягнути болти.

Уникати перевантаження авто, що створює додатковий тиск на ходову.

Звертатися до СТО за перших підозр на незвичну поведінку автомобіля.

«Не існує дрібних несправностей, коли йдеться про підвіску. Кожен стукіт або вібрація — це сигнал, що щось пішло не так», — наголошують в автосервісах.

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Нагадаємо, ця ситуація знайома багатьом водіям: під час зупинки на світлофорі або в повільному русі у заторі двигун раптово глухне. Особливо неприємно це для власників авто з автоматичною коробкою передач, де будь-який збій може призвести до аварійної ситуації.

Хоча багато хто одразу підозрює серйозні несправності — від проблем із запалюванням до паливної системи, — у більшості випадків винуватцем виявляється звичайне забруднення дросельної заслінки. Саме вона відповідає за подавання повітря в двигун, і з часом на її поверхні накопичується шар бруду, мастила та сажі, що заважає нормальній роботі мотора.