В США разрабатывают спутники-убийцы ракет: что о них известно

Lockheed Martin создает спутники для перехвата ракет

Реклама

Американский оборонный гигант Lockheed Martin объявил о планах протестировать космический перехватчик, способный уничтожать гиперзвуковые ракеты прямо с орбиты. Этот проект — часть амбициозной программы противоракетной обороны Golden Dome (Золотой купол), которую сейчас прорабатывает Пентагон.

Об этом пишет издание Defense One.

Спутники-перехватчики могут использовать разные технологии: от лазеров до превращения самого аппарата в управляемый снаряд. Компания планирует провести демонстрацию уже в 2028 году.

Реклама

Ранее подобные идеи — еще со времен программы «Звездных войн» в 1980-х — не реализовывались из-за стоимости. Но с развитием гиперзвукового оружия в России и Китае США нуждаются в новых решениях.

В гонке за контрактами Lockheed Martin сталкивается с конкуренцией со стороны SpaceX, которая быстрее и дешевле запускает спутники. При этом Lockheed делает ставку на интеграцию наземных, морских, воздушных и космических систем в единую оборонную сеть.

В компании заявили, что проект Golden Dome слишком масштабен для одной компании, поэтому для его реализации нужно сотрудничество нескольких игроков.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрономы обнаружили, что спутники Starlink создают непреднамеренные радиопомехи, которые могут искажать данные с радиотелескопов.