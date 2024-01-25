Зброї буде більше: що передасть Німеччина Україні цього року

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час 18-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат Ramstein) розповів про план постачання Україні озброєнь 2024 року.

Про це йдеться на сайті Міністерства.

Зазначається, що в переліку допомоги Україні - системи ППО IRIS-T SLM Infra Red Imaging System Tail Surface Launched Medium Range; зенітні танки типу Gepard; більше 80 основних бойових танків Leopard 1 A5; додаткові артилерійські системи з боєприпасами у кількості понад 230 тис. бронетранспортери, інженерні танки та танки-мостоукладники; 450 захищених автомобілів, а також системи розмінування, дрони, радіолокаційні системи, системи розвідки тощо.

Німеччина, крім того, поставить 6 багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41з запчастинами вже з другого кварталу 2024 року та підготовка до того часу пілотів.

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Продовжиться і навчання українських військових на полігонах. Планується, що ця кількість досягне 10 тисяч.

За словами Пісторіуса, від початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні системи ППО на загальну суму понад 2,2 млрд євро. Ба більше, уряд Німеччини взяв на себе відповідальність за створення нової коаліції можливостей у цій сфері.

"На додаток до своєї лідерської ролі в галузі протиповітряній обороні, Німеччина також бере участь в інших коаліціях у сфері можливостей. Це артилерія, морська безпека, розмінування, інформаційні технології та бойові броньовані машини. Також планується участь у коаліції з безпілотників", - мовиться в повідомленні.

Додамо, Німеччина відмовилася напряму постачати ракети Taurus для України, тому обрала інший варіант, коли ці ракети передаватимуть Франції та Британії, а вони відправлятимуть Україні аналогічну зброю меншої дальності.

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