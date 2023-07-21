Цей чай лікує багато хвороб: навіщо сушити листя малини

Малинове листя за своїми цілющими властивостями обігнало навіть ягоди. Листя лікує не лише застуду, також бореться з інфекціями та виводить шлаки з організму. Чаї з малинового листя допомагають втихомирити головний біль та болі при ПМС, заспокоюють, лікують сечовивідну та травну системи. Як заготовляти листя малини, що можна лікувати за допомогою цілющого чаю – читайте далі.

Лікувальні та корисні властивості листя малини

Під час фотосинтезу в листочках малини утворюється цілий комплекс корисних мікроелементів та вітамінів: магнію, йоду, фтору, фолієвої кислоти, вітамінів С, Е, К та антиоксидантів. Усім відомо, що малина – найкращий помічник при застуді. До складу листя та стебел входить саліцилова кислота, яка має жарознижуючий ефект та стимулює виділення поту. А відвари з листя малини мають відхаркувальні властивості та знімають запалення верхніх дихальних шляхів. Чаї можна пити для профілактики інфекційних захворювань, наприклад під час епідемій грипу.

Корисні властивості листя не обмежуються лікуванням застуди та грипу. Малина містить флавоноїди, які попереджають захворювання кровоносної системи та ризик виникнення раку. Рослина здатна зміцнювати стінки судин та допомагає зупинити внутрішні кровотечі. Вміст дубильних речовин у листі малини допомагає при розладах шлунку та діареях. Також корисні чаї підвищують апетит, знімають нервове напруження та зігрівають.

Листя малини містить високу частку вітаміну С, який допомагає організмові швидше засвоювати залізо та зміцнює імунну систему. А настоєм з листя промивають очі при кон’юнктивіті та прополіскують ротову порожнину, щоб зменшити запалення ясен.

Кому не варто пити чаї з листя малини

Не рекомендується пити відвари жінкам на останньому місяці вагітності, також при алергічних реакціях та особистій непереносимості продукту.

У листі малини міститься клітковина та багато органічних кислот, які можуть подразнювати слизову оболонку внутрішніх органів. Тому не рекомендується вживати хворим на гастрит, виразку шлунку, панкреатит і тим, у кого підвищена кислотність шлунку. Не радять пити чай з малинового листя людям, які страждають на закрепи, оскільки рослина містить дубильні речовини. Також не слід вживати при бронхіальній астмі.

Малими дозами можна пити чаї з малинового листя тим, хто має камені в нирках та низький кров’яний тиск.

Як заготовляти листя малини

Найкраще збирати листя та гілочки малини до того, як дозріють плоди, коли ще ягода не увібрала в себе всі корисні речовини. Збирати листя потрібно в сухий сонячний день, коли спаде роса. Воно повинно бути щільним і не мати ознак хвороб. Не слід збирати малинове листя при дорозі чи у місті, найбільше користі буде від рослини, яка росте на родючих ґрунтах.

Листя не потрібно мити перед сушкою. Сушити варто в затінку, куди не дістануть прямі сонячні промені, розклавши на полотні тонким шаром.

Сухе листя малини краще зберігати в паперових чи полотняних торбинках, також підійде скляний або керамічний посуд зі щільними кришками. Термін зберігання висушеного листя – два роки від часу збору.

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