Чи правда, що кава з лимоном допомагає схуднути

Хоча цей дует досить незвичайний, він має багато переваг для здоров'я.

Вживання кави з лимоном створює ідеальний спалювач жиру для боротьби із зайвою вагою. Якщо ви хочете схуднути, кава з лимоном — ідеальний напій, який допоможе вам позбутися зайвої ваги.

Про це пише Fuer Sie.

Доведено, що кава і лимон дійсно прискорюють спалювання жиру і метаболізм жирів, оскільки свіжа кава і лимони містять багато корисних для організму речовин.

Крім вітамінів В12 і В5, кава також містить калій і магній, а лимони багаті вітаміном С та протизапальними властивостями.

Кофеїн стимулює нервову систему, підвищується кров'яний тиск і температура тіла. Так званий термогенез збільшує витрату енергії, внаслідок чого збільшується основний обмін речовин і організм споживає більше калорій, ніж без кофеїну.

Калій і вітамін С прискорюють обмін речовин. За допомогою вітаміну С організм виробляє речовину-посередник норадреналін, що допомагає видалити жир із жирових клітин.

Раніше ми писали, як схуднути і водночас не відчувати голоду.

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