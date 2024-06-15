Чи правда, що кава з лимоном допомагає схуднути

Хоча цей дует досить незвичайний, він має багато переваг для здоров'я.
Вживання кави з лимоном створює ідеальний спалювач жиру для боротьби із зайвою вагою. Якщо ви хочете схуднути, кава з лимоном — ідеальний напій, який допоможе вам позбутися зайвої ваги.
Про це пише Fuer Sie.
Доведено, що кава і лимон дійсно прискорюють спалювання жиру і метаболізм жирів, оскільки свіжа кава і лимони містять багато корисних для організму речовин.
Крім вітамінів В12 і В5, кава також містить калій і магній, а лимони багаті вітаміном С та протизапальними властивостями.
Кофеїн стимулює нервову систему, підвищується кров'яний тиск і температура тіла. Так званий термогенез збільшує витрату енергії, внаслідок чого збільшується основний обмін речовин і організм споживає більше калорій, ніж без кофеїну.
Калій і вітамін С прискорюють обмін речовин. За допомогою вітаміну С організм виробляє речовину-посередник норадреналін, що допомагає видалити жир із жирових клітин.
Раніше ми писали, як схуднути і водночас не відчувати голоду.
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