Як розрахувати оптимальну швидкість схуднення

Схуднення на три кілограми за тиждень є шкідливим для здоров'я і викликає зворотний ефект, тому позбавлятися від зайвої ваги потрібно поступово.

Дієтологи кажуть: щоб схуднути, зберегти результат - потрібно дотримуватися правильної швидкості зниження ваги. І ця швидкість – 400-700 г в тиждень. А зовсім не 3 кг, як нам хотілося б.

Крім того, швидке схуднення викликає гормональні збої, проблеми з шлунково-кишковим трактом, погану якість шкіри, розтяжки, випадання волосся і робить нігті ламкими.

У багатьох за деякий час вага відкочується назад. У перші тижні, проведені на здоровому раціоні, втрата кілограмів і сантиметрів може бути досить помітною. Це відбувається, тому що тканини відпускають зайву воду, а з організму йде затримана рідина.

Які темпи схуднення вважаються нормальними

Спеціалісти вважають безпечним худнути на 0.5-1.3 кг на тиждень. Розбіг у нормі майже в кілограм пояснюється залежністю від вашої ваги натепер.

В ідеалі це повинен бути 1% від маси тіла. Таким чином, норма схуднення на місяць – від 2 до 6 кг. Якщо ви у процесі схуднення й докладаєте до цього всіх зусиль, але нічого не відбувається, то ви або робите щось не так, або ваша вага залежить від більшої кількості факторів, ніж споживання та витрата калорій.

Раніше ми писали, коли треба їсти, щоб схуднути. Більше про це читайте у новині.

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