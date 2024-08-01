Робот-стоматолог вперше у світі самостійно вставив коронку за 15 хвилин (відео)

Робот-стоматолог, яким керує штучний інтелект, може підготувати коронку зуба за 15 хвилин.

Розробники передбачають "повністю автоматизовану стоматологічну допомогу", адже розробили робота-стоматолога, яким керує штучний інтелект. Він вперше самотужки виконав процедуру підготовки зуба до встановлення коронки.

Про це повідомили в компанії Perceptive, що розробила автоматизованого стоматолога, пише Popular Science.

Розробники кажуть, зазвичай лікареві потрібно дві години, аби впоратися із такою роботою. Натомість робот зумів виконати завдання за 15 хвилин.

Робот-дантист Фото: Perceptive

Гендиректор компанії назвав цюпроцедуру проривом, що підвищує точність і ефективність стоматологічних процедур і демократизує доступ до кращої стоматологічної допомоги для покращення досвіду пацієнтів і клінічних результатів.

Щоб досягти восьмикратного зменшення часу, компанія-розробник покладається на "простий у використанні ручний сканер ротової порожнини", який використовує технологію оптичної когерентної томографії.

Автоматизована стоматологічна машина дозволяє отримати тривимірні даних про стан рота пацієнта, зокрема з’ясувати, що діється під поверхнею зуба чи лінією ясен.

Ба більше, Perceptive переконана, що її нова 3D оптична технологія в абсолютній більшості випадків точно виявляє карієс. Натомість сучасні рентгенівські 2D знімки мають порівняно менші результати ефективності – лише 45%.

Фахівці кажуть, що мають збільшити можливості робота та розширити перелік процедур. В Perceptive стверджують, що перші випробування на добровольцях минули успішно, а сам робот готовий працювати навіть у важкодоступних місцях і найважчих умовах, зокрема, коли пацієнт рухається.

Поки що робот не схвалений Управлінням з продовольства та медикаментів США (FDA). Тож може пройти кілька років, перш ніж роботизований стоматолог стане доступним для всіх пацієнтів.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про таку поширену проблему як рецесія ясен, коли ясна відступають та оголюють корені зубів. Чи можуть ясна, що відступають, вирости знову та як цьому запобігти або зупинити?..

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