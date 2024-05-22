Сон після обіду: чи корисний він для здоров'я

Денний сон для дорослих має більше переваг, ніж ви можете собі уявити.

Якщо ви часто прокидаєтесь з відчуттям втоми навіть після восьмигодинного нічного сна, можливо вам варто трішки подрімати після обіду для збереження психічного та фізичного здоров'я.

Згідно з дослідженнями, які були опубліковані в науковому журналі "Journal of Clinical Sleep Medicine", сон після обіду може бути корисним для вашого здоров'я. Результати показали, що завдяки короткому відпочинку ви можете підвищити здатність до навчання та роботи, покращити пам'ять, знизити ризик серцевих захворювань, а ще — відновити достатньо енергії, щоб виконувати щоденні завдання.

Основні переваги денного сну для вашого здоров'я

Головна перевага сні після обіду полягає в тому, що він допомагає покращити вашу пам'ять. Згідно з вищезгаданим дослідженням, люди, які протягом дня дрімали 20-30 хвилин, набагато краще запам'ятовували інформацію. Пов'язують це з тим, що під час сну посилюється вироблення певних гормонів, які допомагають закріпити отримані дані в довготривалій пам'яті.

Ще однією очевидною перевагою післяобіднього сну полягає в його здатності підвищити здатність до навчання. Дослідження показало, люди, які дрімали вдень, змогли краще виконувати завдання, що вибагають когнітивних навичок, а також вирішувати проблеми і приймати рішення. Вчені пояснюють це тим, що сон допомагає мозку відпочити і готує його до більш ефективного протистояння новим викликам.

Ті, хто любить дрімати вдень, менше схильні до розвитку серцевих захворювань. В журналі Heart було опубліковано дослідження, яке показало, що у таких людей на 37% менше ризик захворіти, адже сон вирівнює артеріальний тиск та зменшує стрес.

Скільки можна дрімати вдень? Дослідження показали, що оптимальними для отримання всіх переваг є 20-30 хвилин на день.

Уникайте дрімоти понад 30 хвилин

Якщо дрімати понад півгодини може порушитися цикл сну, а після пробудження ви будете відчувати дезорієнтацію та сонливість. Відбувається так тому, що коли ми спимо, мозок переходить у різні фази сну. Перервавши цей цикл, пізніше буде важко заснути.

Довгий сон після обіду може погано позначитися на нічному відпочинку. Це призводить до поганої якості сну, появи відчуття втоми наступного дня.

Читайте також: