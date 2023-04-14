Соєвий соус: яка смертельна доза для людини

Соєвий соус можна додати до будь-якої страви - від курячого супу з локшиною до сиру на тості.

Однак, як і у випадку з багатьма продуктами, необхідно споживати його в помірних кількостях. Адже занадто багато соєвого соусу може бути досить небезпечним. А все через кількість солі. Про це пише ladbible.com.

Так, смертельна доза солі зазвичай становить від 0,75 г на кілограм ваги тіла до чотирьох грамів на кілограм ваги тіла.

Це означає, що середньостатистичній людині вагою близько 68 кілограмів необхідно з’їсти 135 грамів солі, або близько 7,5 столових ложок.

Також читайте Користь холодцю для суглобів: правда чи міф

Одна чашка соєвого соусу містить близько 14 г солі. Тобто, смертельна доза соєвого соусу – 9,6 чашок. Це майже 2 літри.

Є кілька задокументованих випадків, коли люди вживали дуже багато соєвого соусу. Наприклад, 2013 року 19-річний хлопець випив літр соєвого соусу та потрапив до відділення невідкладної допомоги у комі.

Медик, який лікував його, Девід Дж. Карлберг, сказав: "Він не реагував на жодні стимули, які ми йому давали. У нього був клонус, просто завищені рефлекси. Здебільшого нервова система працювала не дуже добре".

Він страждав від гіпернатріємії, коли організм намагається регулювати рівень солі між кров'ю та тканинами, видаляючи рідину з цих тканин.

Також читайте Чому колір яєчних жовтків має значення: дієтологи назвали дивовижну причину

Це може спричинити фатальні накопичення рідини в таких місцях, як легені, а також викликати кровотечу в мозку, оскільки вона стискається, коли вода залишає її.

У випадку з цим чоловіком, його вилікували дуже швидко, але отямився він та відновив розумові здібності через три дні. Медики вважають, що йому справді пощастило, оскільки смертельні рівні можуть бути набагато нижчими, ніж те, що він спожив.

Була ще одна жінка, якій не так пощастило, бо вона випила багато соєвого соусу через депресію. Хоча лікарі намагалися допомогти, вона померла від набряку легень. Лікарі помітили, що вона також мала серйозне пошкодження головного мозку.

Нагадаємо, науковці перелічили, чим корисні оливки. Водночас відомо, що оливки є достатньо жирним продуктом.

Читайте також: