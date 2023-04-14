Соевый соус: какая смертельная доза для человека

Соевый соус можно добавить к любому блюду – от куриного супа с лапшой до сыра на тосте.

Однако, как и в случае со многими продуктами, необходимо употреблять его в умеренных количествах. Ведь слишком много соевого соуса может быть достаточно опасным. А все из-за количества соли. Об этом пишет ladbible.com.

Так, смертельная дозировка соли обычно составляет от 0,75 г на килограмм веса тела до четырех граммов на килограмм веса тела.

Это означает, что среднестатистическому человеку весом около 68 килограммов необходимо съесть 135 грамм соли, или около 7,5 столовых ложек.

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Одна чашка соевого соуса содержит около 14 г соли. То есть смертельная доза соевого соуса – 9,6 чашек. Это почти 2 литра.

Есть несколько документированных случаев, когда люди употребляли очень много соевого соуса. К примеру, в 2013 году 19-летний парень выпил литр соевого соуса и попал в отделение неотложной помощи в коме.

Лечивший его медик Дэвид Дж. Карлберг сказал: "Он не реагировал ни на какие стимулы, которые мы ему давали. У него был клонус, просто завышенные рефлексы. В основном нервная система работала не очень хорошо".

Он страдал гипернатриемией, когда организм пытается регулировать уровень соли между кровью и тканями, удаляя жидкость из этих тканей.

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Это может привести к фатальным накоплениям жидкости в таких местах, как легкие, а также вызвать кровотечение в мозгу, поскольку он сжимается, когда вода покидает его.

В случае с этим мужчиной его вылечили очень быстро, но пришел он в себя и восстановил умственные способности через три дня. Медики считают, что ему действительно повезло, поскольку смертельные уровни могут быть намного ниже, чем то, что он употребил.

Была еще одна женщина, которой не так повезло, потому что она выпила много соевого соуса из-за депрессии. Хотя врачи пытались помочь, она скончалась от отека легких. Врачи заметили, что у нее также были серьезные повреждения головного мозга.

Напомним, ученые перечислили, чем полезны оливки. В то же время известно, что оливки достаточно жирный продукт.

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