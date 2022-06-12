Як отримати допомогу профільного лікаря під час війни - два простих кроки

Як отримати допомогу профільного лікаря під час війни - два простих кроки

Якщо вам потрібна консультація вузького спеціаліста - кардіолога, ендокринолога, невролога тощо, – не відкладайте візит.

В Україні спростили умови доступу до безоплатної медицини під час війни, навіть якщо ви переїхали до іншого міста.

Для цього достатньо двох кроків. Про це інформують фахівці НСЗУ (Національна служба здоров'я України).

Отримати направлення

Направлення виписує сімейний лікар або лікуючий лікар, який вважає, що потрібне залучення фахівця іншої спеціалізації.

Якщо ви переїхали і фізично не можете відвідати лікаря, щоб отримати направлення, ви можете звернутись до нього телефоном або через месенджер.

Лікар випише направлення дистанційно, якщо має доступ до Електронної системи охорони здоров’я.

Або, якщо ви переїхали, направлення можна отримати у сімейного лікаря, який працює в найближчому закладі первинної медичної допомоги, який має договір з НСЗУ. Укладати нову декларацію не потрібно. Запишіться на прийом, надайте свої дані та дані сімейного лікаря, з яким укладена декларація, розкажіть лікарю, що вас турбує.

Під час воєнного стану на рівні з електронними направленнями діють й паперові. Якщо в лікарні тимчасово немає доступу до електронної системи охорони здоров'я, то лікар випише паперове направлення.

Знайдіть лікарню

Отримати безоплатну медичну допомогу можна у будь-якій лікарні, яка уклала договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг. З направленням можна звернутись до лікаря в будь-якому регіоні та в будь-якому закладі.

Якщо не знаєте, де знайти потрібного спеціаліста, зателефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Перед візитом зателефонуйте в обрану лікарню і уточніть, чи є там потрібні спеціалісти, запишіться на прийом. Або запишіться онлайн через медичну інформаційну систему, якщо лікарня це дозволяє.

Від початку війни багато лікарів почали надавати консультації онлайн. Якщо ви фізично не можете дістатись до лікаря, спробуйте отримати онлайн-консультацію. Про онлайн-консультації можна дізнатися на сайті лікарні або телефоном. Також таку можливість надають деякі медичні інформаційні системи.

У разі раптового погіршення стану важливо знайти можливість відвідати лікаря особисто.

Нагадуємо, що без направлення можна звернутись до наступних фахівців:

гінеколога, зокрема дитячого

психіатра

нарколога

стоматолога

фтизіатра

лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України розповів також про те, яка наразі ситуація з інфекційними захворюваннями в Україні.