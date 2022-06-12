На Харківщині росіяни обстріляли 4 села і готуються до оборони - Генштаб

На Харківщині росіяни обстріляли 4 села і готуються до оборони - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Слобожанському напрямку російські окупанти ведуть бойові дії і намагаються покращити тактичне положення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 12 червня.

Росіяни продовжують інженерне обладнання оборонних позицій в районі населеного пункту Новий Бурлук.

Окупанти обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки. Також вони безуспішно вели штурм в напрямку населених пунктів Стариця – Рубіжне.

Раніше у Генштабі повідомили, що ворог намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком.

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