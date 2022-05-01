66-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

66-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро допомагають досягнути балансу.

Карти Таро з'явилися кілька століть тому і завдяки популяризації їх у містичних фільмах та серіалах стали буденним атрибутом ворожок. Проте карти Таро - це набагато більше, ніж просто мантичний інструмент, адже вони напряму працюють з нашою підсвідомістю, допомагаючи вийти з конфліктних ситуацій, зрозуміти свої бажання та прагнення й дізнатися можливе майбутнє.

Що ж на нас усіх чекає 1 травня 2022 року, у 67-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо одну карти Таро, яка належить до так званих молодших арканів Таро, що символізують побутові нюанси та дві карти, які належить до старших арканів та символізують важливі життєствердні речі.

Розпочинає наш розклад карта Таро під назвою "Світ" зі старших арканів карт Таро.

Вона свідчить про завершеність, задоволення, свободу, любов, звільнення від страху. Також вона розповідає про нагороду за тяжку працю, майбутнє у вас у руках, подорожі, досягнення цілей, внутрішній спокій, початок нової справи, яка принесе плоди у майбутньому.

З погляду езотериків, ця карта вважається чи не найкращою у колоді. Вона підказує, що нарешті настав час вивчити себе і повністю взяти відповідальність за своє життя.

"Світ" пояснює, що нині ви перебуваєте в гармонії з самим собою і отримали уявлення про ваші внутрішні цінності. Яку б ціну не довелося заплатити, ви знаєте, що варто рухатися до своєї мети, не озираючись на інші можливості. Також вас очікує успіх у стосунках. До того ж ця карта іноді трактується як спокій у душі. У будь-якому випадку зараз вас очікує розширення горизонтів і отримання впевненості у собі.

Продовжує наш розклад карта Таро під назвою "Повішений".

Ця карта Таро, яка належить до старших арканів, розповідає про важливість переходу, трансформації тощо. Для роботи та кар'єри протягом цього тижня необхідна жертовність. Подивіться на ситуацію, у якій ви опинилися, з різних боків. Також варто змінити пріоритети.

Іноді важливо і відступити, щоб потім сміливо рухатися до обраної мети. Ви перебуваєте на роздоріжжі, але назад повертатися не варто. Також треба позбавитися від негативного впливу інших людей.

Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Королева пентаклів", що належить до так званих фігурних карт або карт двору. Також вона входить до молодших арканів карт Таро.

Змінюйте ваше мислення та будуйте плани на майбутнє.

Проявіть надійність, великодушність, турботу. Проте водночас варто запастися реалістичним поглядом на життя, діловою хваткою. Будьте творчими. Шукайте новий досвід і нове оточення. Проявіть турботу про інших.

Ця карта Таро, яка належить до так званих придворних карт, розповідає також про хороший час для ділових рішень.

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