66-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

66-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро помогают достичь баланса.

Карты Таро появились несколько столетий назад и благодаря популяризации их в мистических фильмах и сериалах стали обыденным атрибутом гадалок. Однако карты Таро – это гораздо больше, чем просто мантичный инструмент, ведь они напрямую работают с нашим подсознанием, помогая выйти из конфликтных ситуаций, понять свои желания и стремления и узнать возможное будущее.

Что же нас всех ждет 1 мая 2022, в 67-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть одна карта Таро, которая относится к так называемым младшим арканам Таро, которые символизируют бытовые нюансы и две карты, которые относятся к старшим арканам и символизируют важные жизнеутверждающие вещи.

Начинает наш разклад карта Таро под названием "Мир" из старших арканов карт Таро.

Она свидетельствует о завершенности, удовольствии, свободе, любви, освобождении от страха. Также она рассказывает о награде за тяжелый труд, будущее у вас в руках, путешествиях, достижениях целей, внутреннем покое, начале нового дела, которое принесет плоды в будущем.

С точки зрения эзотериков, эта карта считается едва ли не лучшей в бревне. Она подсказывает, что наконец-то пора изучить себя и полностью взять ответственность за свою жизнь.

"Мир" объясняет, что ныне вы пребываете в гармонии с самим собой и получили представление о ваших внутренних ценностях. Какую бы цену ни пришлось заплатить, вы знаете, что следует двигаться к своей цели, не оглядываясь на другие возможности. Также вас ждет успех в отношениях. К тому же эта карта иногда трактуется как покой в душе. В любом случае сейчас вас ожидает расширение горизонтов и обретение уверенности в себе.

Продолжает наш разклад карта Таро под названием "Повешенный".

Эта карта Таро, принадлежащая старшим арканам, рассказывает о важности перехода, трансформации и т.д. Для работы и карьеры в течение этой недели необходима жертвенность. Посмотрите на ситуацию, в которой вы оказались, с разных сторон. Также следует сменить приоритеты.

Иногда важно и отступить, чтобы потом смело двигаться к избранной цели. Вы находитесь на развилке, но обратно возвращаться не стоит. Также следует избавиться от негативного влияния других людей.

Завершает наш разклад карта Таро под названием "Королева пентаклей", относящаяся к так называемым фигурным картам или картам двора. Также она входит в младшие арканы карт Таро.

Изменяйте ваше мышление и стройте планы.

Проявите надежность, великодушие, заботу. Однако в то же время следует запастись реалистичным взглядом на жизнь, деловой хваткой. Будьте творческими. Ищите новый опыт и новое окружение. Проявите заботу о других.

Эта карта Таро, которая принадлежит так называемым придворным картам, рассказывает также о хорошем времени для деловых решений.

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