Китайський Новий рік 2024: що категоричного заборонено робити

Під час Китайського Нового Року є низка обмежень.

Під час Китайського Нового року існують деякі традиційні обмеження та заборони, які дотримуються з метою уникнення нещастя та забезпечення щастя та процвітання у новому році. Ось декілька речей, які зазвичай вважаються несприйнятливими під час цього свята:

Уникати поранень та травм: Зазвичай не рекомендується здійснювати будь-які небезпечні або ризиковані дії, такі як важка фізична праця або відвідування небезпечних місць, оскільки це може призвести до травмування та нещастя. Уникати конфліктів та сварок: У цей час важливо уникати конфліктів та сварок з родичами, друзями або колегами, оскільки це може призвести до розбратів та негативних наслідків протягом наступного року. Не варто використовувати негативну мову: Зберігайте позитивний настрій та уникайте вживання негативних слів чи образ, оскільки вони можуть принести невдачу та негативні наслідки. Утримання від роздратування та скарг: Важливо уникати вираження роздратування та скарг у присутності інших, оскільки це може вплинути на загальний настрій та енергетику свята. Не виносити сміття: Заборонено виносити сміття в перший день нового року, оскільки це може призвести до втрати багатства та процвітання.

Ці традиційні обмеження базуються на віруваннях та суперстарах, які вважаються важливими для збереження гармонії та щастя протягом наступного року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.