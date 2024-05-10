Найкращий день 2024 року: що не варто робити

Це день, коли багато людей вважають, що будь-яка дія приносить щасливість і процвітання.

Акшайя Трітія - це індійське свято, яке святкують у третій день місяця Ваішакх (квітень-травень) за місячним календарем. "Акшайя" означає "невичерпний" або "безмежний", а "Трітія" - "третій".

Таким чином 10 травня 2024 з погляду ведичної культури є найкращим днем у році.

Акшайя Трітія вважається важливим моментом для початку нових починань, інвестицій та покупок. Люди вважають, що будь-які дії, здійснені в цей день, мають особливу силу і можуть призвести до процвітання й успіху. Деякі з популярних традицій включають покупку золота, нерухомості або акцій, проведення весіль, благодійність та спеціальні релігійні обряди.

Акшайя Трітія також сприймається як час для очищення і зарядження позитивною енергією, а також для вираження вдячності за всі блага та багатства в житті. Це свято має глибокі культурні й духовні значення і відзначається різними способами в різних регіонах Індії. Водночас цей день як найщасливіший в році набув популярності і в світі.

Акшайя Трітія - це день, коли багато людей вважають, що будь-яка дія приносить щасливість і процвітання, є деякі рекомендації про те, що краще утриматися від роблення:

Уникнення конфліктів і сварок: намагайтеся уникати будь-яких конфліктних ситуацій або сварок, оскільки це може порушити позитивну енергію свята. Не беріть в борг або не позичайте гроші: зазвичай вважається, що позичати або позичати гроші в цей день не щасливо, оскільки це може призвести до фінансових проблем. Уникнення негативних думок і вчинків: спробуйте тримати свої думки позитивними й уникати будь-яких негативних вчинків або висловлювань. Не купуйте розкрадені товари: уникайте купівлі товарів, про які ви знаєте, що вони можуть бути вкрадені або нечесно придбані. Не купуйте нерухомість без перевірки: якщо ви плануєте інвестувати в нерухомість, будьте обережні й не робіть покупку без детального аналізу та перевірки.

Загалом, це рекомендації, які можуть допомогти зберегти позитивну енергію й сприяти щасливому та успішному майбутньому.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила "страшні події" у Росії. Вона зазначила, що Кремль влаштує всередині РФ геноцид.

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