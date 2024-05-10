Лучший день 2024: что не стоит делать

Это день, когда многие считают, что любое действие приносит счастливость и процветание.

Акшайя Трития – это индийский праздник, который празднуют в третий день месяца Ваишакх (апрель-май) по лунному календарю. "Акшайя" означает "неисчерпаемый" или "безграничный", а "Трития" — "третий".

Таким образом 10 мая 2024 года с точки зрения ведической культуры является лучшим днем в году.

Акшайя Трития считается важным моментом для начала новых начинаний, инвестиций и покупок. Люди считают, что любые действия, совершенные в этот день, обладают особой силой и могут привести к процветанию и успеху. Некоторые из популярных традиций включают в себя покупку золота, недвижимости или акций, проведения свадеб, благотворительность и специальные религиозные обряды.

Акшайя Трития также воспринимается как время для очищения и заряда положительной энергией, а также для выражения благодарности за все блага и богатства в жизни. Этот праздник имеет глубокие культурные и духовные значения и отличается разными способами в разных регионах Индии. В то же время этот день как самый счастливый в году приобрел популярность и в мире.

Акшайя Трития – это день, когда многие считают, что любое действие приносит счастливость и процветание, есть некоторые рекомендации о том, что лучше воздержаться от делания:

Избегание конфликтов и ссор : старайтесь избегать любых конфликтных ситуаций или ссор, поскольку это может нарушить положительную энергию праздника. Не берите взаймы или не ссужайте деньги : обычно считается, что одалживать или одалживать деньги в этот день не счастливо, поскольку это может привести к финансовым проблемам. Избегание негативных мыслей и поступков : попробуйте держать свои мысли положительными и избегать каких-либо негативных поступков или высказываний. Не покупайте разворованные товары : избегайте покупки товаров, о которых вы знаете, что они могут быть украдены или нечестно приобретены. Не покупайте недвижимость без проверки : если вы планируете инвестировать в недвижимость, будьте осторожны и не совершайте покупку без детального анализа и проверки.

В целом это рекомендации, которые могут помочь сохранить позитивную энергию и способствовать счастливому и успешному будущему.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасынкова предусмотрела "страшные события" в России. Она отметила, что Кремль устроит внутри РФ геноцид.

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