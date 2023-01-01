Таропрогноз на січень 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро супроводжує людство чималий шмат історії, адже люди з давніх-давен намагалося знайти власний спосіб дізнаватися майбутнє. Пізніше пошук майбутнього потрапив під монополію церкви, адже його ймовірно може знати лише Бог. Проте люди не полишають способів зазирнути за завісу таємниці, щоб дізнатися, що ж з ними буде далі та знайти відповіді на запитання, що їх турбують. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на перший місяць 2023 року - від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця на січень 2023 року "Трійка жезлів"

Ця карта свідчить про прозорливість, експансію, дослідження та усвідомленість. Вона говорить про досягнення вершин, впевненість у завтрашньому дні, пошук нових можливостей, рух за новими орієнтирами, знання, коли потрібно діяти, передбачення майбутніх подій, початок нової подорожі, усвідомлення своїх намірів, розуміння суті своєї роботи тощо.

Ця карта підказує про важливість розвитку творчості у стосунках. Зараз ви ніби стоїте на вершині пагорба і оглядаєте все довкола. Ви подолали певний етап, тому зараз у вас є шанс подивитися вперед, перед тим як обрати новий шлях.

Настав час подумати про те, що вам потрібно, а від чого слід позбутися. Проте ця карта - не про ризик, а про те, що слід створити план і зібрати інформацію про те, куди рухатися далі. Застосуйте свої знання про стосунки та покажіть іншим, що ви знаєте, куди рухатися далі. Ви вирушаєте у велику авантюру, але частину вигоди ви маєте віддати іншим.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця на січень 2023 року "Сімка кубків"

Ця карта свідчить про мрійливість, леліяння своїх слабкостей, різноманіття можливостей, відсутність організованості, будівництво повітряних замків, лінощі та відсутність ініціативи, заперечення неминучого, впевненість, що вам все до снаги, отримання свого шматка пирога, ілюзії у коханні, різноманіття вибору.

Зараз перед вами відкривається стільки можливостей, що ви не можете зосередитися на правильному виборі. Також ви перебуваєте у полоні ілюзій про ваші можливості. І до того ж ви вирощуєте свої слабкості, ледачі і пливете за течією.

Тому потрібно попрацювати зі своєю дисципліною і зрозуміти, куди рухатися далі. Не потрапляйте до пасток власного розуму. Вам потрібно створювати плани, а не залежати від вибору долі.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця на січень 2023 року "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта повідомляє про досягнення, очищення, незалежність та певну самовпевненість. Також вона розповідає про великий виграш, контроль над ситуацією, фінансову або матеріальну безпеку, насолоду всіма благами життя, зміни на краще, самовпевненість і вплив, вміння отримувати вигоду.

Наближається час, коли справи будуть виконані, тому прийшов час подумати і про себе. Помізкуйте над тим, наскільки ви вільні, чи вам подобається незалежність, чи ви боїтеся стати впевненими в собі або думаєте, що не маєте нікому нічого доводити.

Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте впевненість у собі. Проте є ризик, що ви почнете йти за своїми бажаннями.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше астролог озвучив час капітуляції Росії та повернення Криму.

Також відомий астролог розповів про смерть російського диктатора Володимира Путіна та бунт у Росії.

До того ж астролог пророкує, що у лютому 2023 року Путін хоче піти на Київ і захопити Рівненську АЕС.

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