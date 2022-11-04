157 снарядів і мін за один лише день випустили росіяни по селах Сумщини

157 снарядів і мін за один лише день випустили росіяни по селам Сумщини. Окупанти гатять по фермах, ангарах, знищують сільгосптехніку, та найбільше потерпають від щоденних обстрілів мирні люди, бо росіяни спрямовують свою артилерію та міномети саме по будинках селян, йдеться в ТСН.

157 снарядів і мін за один лише день випустили росіяни по густонаселеним селам кількох громад. Стріляли з мінометів і артилерійських установок, а у Юнаківці - скинули вибухівку з безпілотника. Понад два десятка приватних будинків постраждали від російської атаки на Миропільську громаду.

На вулицях та подвір'ях Миропілля розірвалося 28 ворожих мін, після чого росіяни накрили село ще й вогнем із артилерійських установок, випустивши 34 снаряди. Десятки осель посічені осколками, місцеві збирають їх відрами. У будинках майже немає вцілілих шибок, вікна забивають дошками та затягують плівкою.

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Без потерпілих обійшлося лише тому, що люди встигли сховатися в укриттях. Сиділи там цілими родинами, разом із домашніми улюбленцями.

Миропільську громаду ворог обстрілює майже щодня, але місцеві кажуть, що цей обстріл по жителям був чи не наймасованіший з початку повномасштабного вторгнення. "Близько до кордону, дуже заселений житловий масив, і на мій погляд, це спеціально робилося з боку російського агресора, щоб найбільше пошкодити наші житлові будинки наших мешканців", - переконана голова Миропільської громади Олена Ординець.

Зараз по всьому селу чути роботу пил та молотків, люди намагаються нашвидкоруч полагодити пробиті стіни, двері та залатати пробоїни в дахах, бо знають що росіяни не заспокояться, тому готуються до нових атак.

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