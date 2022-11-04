Під час ракетного обстрілу Покровська загинув шефкухар кафе "Терикон"

Хлопець багато працював та завжди усміхався.

Внаслідок ракетного обстрілу Покровська 4 листопада загинув 22-річний шефкухар кафе "Терикон" Владислав Огоцький.

Про це повідомив онлайн журнал "Свої".

Чоловік загинув у себе вдома.

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Колеги Владислава згадують його, як завжди усміхненого. Кажуть, що в нього ніколи не було поганого настрою або проблем. Хлопець завжди знав, що все буде добре.

"Влад прийшов до покровської команди "Терикона" в перший день роботи. І якось біля нього всі ми стали трохи спокійніші, впевненіші і більш радісні. Він працював багато, на кухні вмів усе. І кожен завжди знав, що Влад ніколи не підведе. А сьогодні його немає біля нас. І вже ніколи не буде", – розповіли колеги Огоцького.

Зауважимо, що кафе-їдальню "Терикон" у Покровську відкрив переселенець із Бердянська Іван Райко. Після повномасштабного вторгнення РФ чоловік з родиною виїхали на Донеччину і у вересні відкрили в Покровську кафе.

Нагадаємо, в ніч проти 4 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по місту Покровськ, внаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень. У місті також пошкоджено школу і щонайменше 22 будинки.

Окрім Покровська, вночі російські війська атакували ракетами С-300 населені пункти Запорізького району. Там минулося без постраждалих.

Завдали ударів загарбники і по населених пунктах Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів на Харківщині. Там теж минулося без постраждалих.

Окупанти вкотре обстріляли три громади Сумської області, де під ворожий вогонь потрапили ферма, будинок та ангар.

Ціна стримування окупантів в Донецькій області

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