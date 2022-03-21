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Агутін та Варум долучилися до збирання коштів українським біженцям

Агутін та Варум долучилися до збирання коштів українським біженцям

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Агутін та Варум долучилися до збирання коштів українським біженцям

facebook.com/avarumofficial

Вони взяли участь в онлайн-концерті U FOR UKRAINE.

Відоме подружжя російських співаків Леонід Агутін та Анжеліка Варум виступили на благодійному онлайн-концерті U FOR UKRAINE.

Разом з чотирма музикантами з інших країн, зокрема, Америки, Куби та Італії, вони збирали гроші для українських дітей, які разом із батьками вимушено виїхали з України. Артисти заспівали Magic Song на мотив музики "Щедрика".

Цікаво, що на обкладинці пісні Варум вказали як співачку з України. До слова Анжеліка народилася у Львові.

Зауважимо, що на початку березня Варум вперше висловилася про війну Росії проти України. У своєму дописі в Instagram знаменитість не вказала на те, що війну почав саме Путін. Вона зазначила, що "хто винен, розсудять нащадки, якщо звичайно виживуть".

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