Агутин и Варум присоединились к сбору средств украинским беженцам

Они приняли участие в онлайн-концерте U FOR UKRAINE.

Известные супруги российских певцов Леонид Агутин и Анжелика Варум выступили на благотворительном онлайн-концерте U FOR UKRAINE.

Вместе с четырьмя музыкантами из других стран, в частности Америки, Кубы и Италии, они собирали деньги для украинских детей, которые вместе с родителями вынужденно уехали из Украины. Артисты спели Magic Song на мотив музыки "Щедрика".

Интересно, что на обложке песни Варум указали как певицу из Украины. К слову, Анжелика родилась во Львове.

Заметим, что в начале марта Варум впервые высказалась о войне России против Украины. В своем посте в Instagram знаменитость не указала на то, что войну начал Путин. Она отметила, что "кто виноват, рассудят наследники, если выживут".

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