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- Війна
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“Анклав” окупантів у Кіндрашівці: ворог заблокований у центрі села без підтримки
У Кіндрашівці зафіксовано ізольовану групу росіян. Вони підняли прапор у центрі села, але залишилися без підтримки та зв’язку з основними силами.
У Кіндрашівці (Харківська область) зафіксовано присутність групи російських військових, яка прорвалася до центральної частини села.
Про це повідомляють підрозділи, що діють у цьому районі, передає DeepState.
Нещодавно ворог підіймав прапор у центрі населеного пункту, ймовірно з метою створити враження повного контролю над селом. Утім, як зазначають українські сили, йдеться лише про локальний прорив без належної логістики та зв’язку з основною лінією російських військ.
Противник опинився в тактичному анклаві без чіткого забезпечення та підкріплень.
На тлі зростаючої прорідженості лінії фронту процес уточнення контролю над конкретними ділянками значно ускладнився.
Нагадаємо, що літній наступ російських окупантів уже розпочався. Наразі на Сумському напрямку перебувають близько 60 тисяч військових.