Арестович описав дії окупантів на всьому фронті: "Недоумство і відвага"

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ситуація на всій лінії фронту в Україні перебуває у фазі оперативно-тактичного тиску російських військ.

Про це радник ОП розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

За його словами, окупанти посилили свої зусилля на Донеччині та Луганщині.

"Якщо характеризувати ситуацію не землі по всій лінії фронту, то зараз фаза такого оперативно-тактичного тиску російських військ на напрямках. Тобто вони інтенсифікували зусилля, яких вони вживали і так у районі, наприклад, Донецької і Луганської області. Донецький фронт – особливо. Ну, і ось ця активність на Великий Потьомкінський острів навпроти Херсона. Вкотре вразивши мою уяву "талантом" російського командування, вони перебувають у фазі спроби вести наступальні дії", – розповів Арестович.

Водночас ЗСУ перебувають наразі в обороні.

"Ми відповідно ніде не наступаємо, обороняємось, радісно перепалюючи піхоту противника, техніку і все решта на тих ділянках, де вони намагаються наступати. Зрозуміло, що на місці солдатам не дуже весело. В цілому вони тиснуть, а ми відбиваємося", – описав ситуацію на фронті радник ОП.

Він також зауважив, що в російських загарбників виникли серйозні проблеми з боєприпасами під Бахмутом.

"Цікавий факт: під Бахмутом знижується кількість застосувань російської артилерії. Суттєво дуже. Очевидно, відчувають дуже серйозні проблеми з боєприпасами і матеріальною частиною. В основному працюють авіація, танки і танки як артилерія", – повідомив Арестович.

"Головний девіз того, що відбувається, – недоумство і відвага. Російська армія героїчно біжить на підготовану (українську – ред.) оборону. Ну, в якомусь сенсі дякуємо їй за це, тому що її з кожним таким набігом стає все менше і менше", – додав радник президентського офісу.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили ввечері 8 грудня, що російська армія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Водночас на Херсонському напрямку ворог обороняється.

За оцінками військового експерта Олега Жданова, російські війська на Донбасі вже не можуть змінити основний вектор наступу і пішли ва-банк: неспроможні ані зупинитися та перекинути сили на інший напрямок, ані наступати, адже втрачають бійців.

Зауважимо, що наразі перевага в артилерії та живій силі – у російської армії. Змінити це неможливо, тому що РФ – ресурсна країна, повідомив боєць ЗСУ та секретар оборонного комітету парламменрту Роман Костенко.

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