Українські десантники показали, як нищать росіян під Бахмутом (відео)

Українські десантники показали, як нищать російських окупантів на українських територіях біля Бахмута.

Українські захисники оприлюднили відео, на якому зафіксовано філігранну роботу мінометного підрозділу окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України по росіянах.

Відповідні кадри з'явилися на Телеграм-каналі Десантно-штурмових військ України.

Мінометники завдяки безпілотникам змогли викрити плани окупантів, провести розрахунки і знищити живу силу ворога на одній із позицій в районі міста Бахмут.

"Після успішного вогневого ураження в цьому районі живої сили окупантів більше не було помічено. Працюємо далі", – сказав командир мінометного підрозділу окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України.