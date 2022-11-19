Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину з "Градів" і артилерії: що відомо

Люди не постраждали.

Російські окупанти у ніч проти 19 листопада атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. Війська РФ атакували Мирівську, Марганецьку, Нікопольську громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни обстрілювали населені пункти "Градами" та важкою артил. Загалом протягом ночі на мирні міста та села випустили понад 60 снарядів.

За словами Резніченка, люди не постраждали. Втім, внаслідок російських атак пошкоджено житло, господарські споруди та автівки. Деталі обстрілів ще уточнюються.

"У інших районах ніч з тривогою, та без ударів. На цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу Запоріжжя 18 листопада в одному з районів міста виникли проблеми з теплопостачанням. Окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту. Також обстрілами пошкоджено кілька житлових будинків.

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