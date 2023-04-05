Бійці "Едельвейса" збили російський гвинтокрил під час спроби нальоту (відео)

На допомогу збитому вирушив ще один ворожий гвинтокрил, однак він змушений був втекти.

Бійці 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" збили черговий російський гвинтокрил під час його спроби авіанальоту на українські позиції.

Про це повідомили у пресслужбі бригади та додали відповідне відео.

Та зазначили, що ворожий гелікоптер негайно був збитий завдяки пильності та професіоналізму протиповітряних підрозділів.

"Для евакуації першого прибув ще один смертник на гвинтокрилі, але також був пошкоджений. На жаль, встиг втекти, залишивши свого "побратима". Слава "Едельвейсам", – йдеться в повідомленні бригади.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на 5 квітня, від початку повномасштабгного вторгення Росії українські бійці знищили 306 літаків ворога та 291 гелікоптер.

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