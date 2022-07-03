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Близько 800 тис. українців втратили житло через війну

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Близько 800 тис. українців втратили житло через війну

Фото: Pexels

Найбільше руйнувань житлового фонду зафіксовано на сході та півночі країни.

Від початку повномасштабної агресії Росії близько 800 тис. громадян втратили житло в Україні.  

Про це повідомила очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Російські окупанти зруйнували понад 15 мільйонів квадратних метрів житла українців. Найбільше пошкоджень житлового фонду - у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях", - зазначила Шуляк.

За її словами, найбільше руйнувань житлового фонду зафіксовано на сході та півночі країни, де відбувалися та йдуть активні бойові дії.

Вона додала, що вже близько 200 тисяч українців подали заявки на отримання компенсації через зруйноване житло.

Нагадаємо, російські голодранці на Запоріжжі вибивають двері в спорожнілих квартирах і влаштовуються там на проживання.

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