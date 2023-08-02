Блогерці, яка закликала бомбити Львів, повідомили про підозру

Жінка закликала до обстрілів Львова під час онлайн-трансляції у TikTok.

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру 27-річній блогерці з Житомирщини, яка закликала бомбити Львів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У протиправній діяльності підозрюється 27-річна мешканка міста Коростень, яка схвалювала завдання ракетних ударів по Львову.

Як встановили контррозвідники та слідчі СБУ, до обстрілів центрального міста заходу України жінка закликала під час онлайн-трансляції у соцмережі TikTok.

"Фігурантка знала, що саме у цей час країна-терористка завдавала чергових ракетних ударів по Україні, також була загроза атаки ударними БпЛА. Втім, коли під час спілкування з тікток-аудиторією один із гостей стріму зазначив, що рашисти саме у цей момент б’ють по Львову, вона заявила, що "так їм і треба – немає чого їм розслаблятися", - повідомили правоохорнці.

Внаслідок влучання ворожих ракет у жилі багатоквартирні будинки Львова загинули 10 осіб, ще 42 людини постраждали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили тікток-блогерці про підозру у публічних закликах до підтримки рішень та дій держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального проступку за ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, у Харкові затримали групу коригувальників – наводили удари по об'єктах ЗСУ.

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