Блогерше, призывавшей бомбить Львов, сообщили о подозрении

Женщина призвала к обстрелам Львова во время онлайн-трансляции в TikTok.

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении 27-летней блогерше из Житомирской области, которая призвала бомбить Львов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В противоправной деятельности подозревается 27-летняя жительница города Коростень, одобрявшая нанесение ракетных ударов по Львову.

Как установили контрразведчики и следователи СБУ, к обстрелам центрального города запада Украины женщина призвала во время онлайн-трансляции в соцсети TikTok.

Фигурантка знала, что именно в это время страна-террористка наносила очередные ракетные удары по Украине, также была угроза атаки ударными БпЛА. Впрочем, когда во время общения с тикток-аудиторией один из гостей стрима отметил, что рашисты именно в этот момент бьют по Львову, она заявила, что "так им и надо – нечего им расслабляться", — сообщили правоохранители.

В результате попадания вражеских ракет в жилые многоквартирные дома Львова погибли 10 человек, еще 42 человека пострадали.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили текток-блогерцам о подозрении в публичных призывах к поддержке решений и действий государства-агрессора, то есть в совершении уголовного проступка по ч.1 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование по уголовному производству завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Харькове задержали группу корректировщиков – наводили удары по объектам ВСУ.

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