Боррель назвав атаку РФ на Чернігів "боягузливим ударом"

Політик наголошує, що атака була цілеспрямованою.

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель відреагував на удар країни-агресорки Росії по Чернігову у суботу, 19 серпня.

Відповідну заяву він опублікував у Twitter.

Очільник дипломатії ЄС назвав атаку російської армії на Чернігів "боягузливим ударом".

"Рішуче засуджую черговий боягузливий і цілеспрямований російський удар по Чернігову, спрямований проти університету і театру, що призвів до загибелі щонайменше семи цивільних осіб, зокрема, і дітей, і багатьох поранених", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, російські окупанти 19 серпня вдарили ракетами по драмтеатру в Чернігові. Загинуло семеро осіб, серед яких дитина. Крім того, постраждало понад 150 людей. Внаслідок атаки РФ знищено Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Крім того, окупанти пошкодили П'ятницьку церкву - пам'ятку архітектури.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Чернігові люди ще і сьогодні йдуть до лікарень. Кількість поранених наближається до 160

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