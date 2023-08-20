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Боррель назвал атаку РФ на Чернигов "трусливым ударом"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Боррель назвал атаку РФ на Чернигов "трусливым ударом"

Жозеп Боррель. Фото: AP.

Политик отмечает, что атака была целенаправленной.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отреагировал на удар страны-агрессорки России по Чернигову в субботу, 19 августа.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

Глава дипломатии ЕС назвал атаку российской армии на Чернигов "трусливым ударом".

"Решительно осуждаю очередной трусливый и целеустремленный российский удар по Чернигову, направленный против университета и театра, приведший к гибели не менее семи гражданских лиц, в том числе и детей, и многих раненых", — подчеркнул Боррель.

Напомним, российские оккупанты 19 августа ударили ракетами по драмтеатру в Чернигове. Погибли семь человек, среди которых ребенок. Кроме того, пострадали более 150 человек. В результате атаки РФ уничтожено   Черниговский областной академический музыкально драматический театр имени Тараса Шевченко. Кроме того, кафиры повредили Пятницкую церковь — памятник архитектуры.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Чернигове люди еще и сегодня идут в больницы. Число раненых приближается к 160

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Дата публикации
Просмотры
142
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