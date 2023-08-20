Боррель назвал атаку РФ на Чернигов "трусливым ударом"

Политик отмечает, что атака была целенаправленной.
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отреагировал на удар страны-агрессорки России по Чернигову в субботу, 19 августа.
Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
Глава дипломатии ЕС назвал атаку российской армии на Чернигов "трусливым ударом".
"Решительно осуждаю очередной трусливый и целеустремленный российский удар по Чернигову, направленный против университета и театра, приведший к гибели не менее семи гражданских лиц, в том числе и детей, и многих раненых", — подчеркнул Боррель.
Напомним, российские оккупанты 19 августа ударили ракетами по драмтеатру в Чернигове. Погибли семь человек, среди которых ребенок. Кроме того, пострадали более 150 человек. В результате атаки РФ уничтожено Черниговский областной академический музыкально драматический театр имени Тараса Шевченко. Кроме того, кафиры повредили Пятницкую церковь — памятник архитектуры.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Чернигове люди еще и сегодня идут в больницы. Число раненых приближается к 160
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