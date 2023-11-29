Бої за Бахмут: військовий експерт розповів про підступний план окупантів

На думку експерта, окупантам не вдасться досягнути "оперативних успіхів".
Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що зараз основне завдання російських окупантів під Бахмутом - скувати українських військових, щоб їх не перекинули на Авдіївський напрямок.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пастка в промзоні. Що відбувається в Авдіївці та чи далеко до переломного моменту на Півдні".
Однак, за його словами, росіянам не вдасться здійснити цей підступний план, а також досягнути "оперативних успіхів".
"Вже кілька місяців бойові дії там йдуть приблизно так: ми атакуємо і просуваємось, потім ворог починає контратакувати, потім по новій", - зазначив експерт.
Додамо, за даними Генштабу, за минулу добу на Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області, але українські захисники відбили 16 атак. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.
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