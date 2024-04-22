Буданов про ситуацію на фронті: "Немає підстав вірити у стратегічний програш України"

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов наголосив, що наразі немає підстав для того, щоб вірити в стратегічний програш України у війні проти Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC Україна.

"Якщо ми з вами говоримо про сценарії, які розробляються, які можуть бути – так в будь-якому випадку є, скажімо так, позитивні для однієї зі сторін і негативні для другої зі сторін сценарії. Немає підстав для того, щоб вірити в стратегічний програш України. Так, якщо говорити, що все буде йти погано – ну, цілком зрозуміло, що і результат буде поганий. Проте, якщо підуть зміни на краще – а підстави вважати, що так буде, все ще є", - наголосив він.

Кирило Буданов додав, що на фронті дійсно є проблеми, але ці проблеми не сьогодні з'явилися, і не місяць тому, і навіть не три місяці тому.

"Це системна проблема, з якою ми стикнулися. І разом з тим треба пам'ятати, що Україна все ще існує", - резюмував очільник ГУР Кирило Буданов.

Нагадаємо, Буданов попередив про важкий період вже від травня.

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