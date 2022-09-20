"Ні з ким буде битися": експерт оцінив майбутню деокупацію Донбасу

В окупованих росіянами Донецьку та Луганську практично не залишилося чоловіків, оскільки їх росіяни масово кидають воювати на фронт.

У зв'язку з цим ЗСУ буде значно простіше звільняти ці населені пункти, оскільки тимчасово окуповані Донецьк і Луганськ не буде кому захищати.

Таку думку висловив політичний експерт й ексспівробітник СБУ Іван Ступак під час включення в ефірі FREEDOM.

За його словами, в квазіутвореннях майже не залишилося чоловіків. Їх після ув'язнених окупанти кидають на фронт, у так звану другу чергу, і тільки потім вже йде російська регулярна армія.

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"Коли наша армія буде повертати Донецьк і Луганськ, буде значно простіше, не буде, з ким битися. Всі вже на інших фронтах, захищати Донецьк і Луганськ ніхто не буде", – сказав експерт.

Крім того, як зауважив Ступак, у той час, як українські воїни звільняють захоплені території від РФ, Москва бреше про "перемоги" путінської армії.

"Їхній наступ має негативний характер. Якщо ще недавно в Луганській області було 100% територій захоплено, то вже 99%... Залишилося захоплено росіянами: у Харківській області – 4%, у Миколаївській області – теж 4%", – підсумував ексспівробітник СБУ.

Нагадаємо, військовий експерт назвав напрямок, де ЗСУ можуть прорвати оборону окупантів.

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